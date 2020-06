Wybory prezydenckie 2020. Są dane po I turze z ponad 99% komisji

Aśka 17 min. temu zgłoś do moderacji 26 12 Odpowiedz

a ja Wam powiem, jak mówią o Polsce za granicą (na necie tego nie przeczytacie) tak mówią i myślą przeciętni zjadacze chleba, a nie politycy - "w Polsce mają prezydenta co jest homofobem! no i co z tego!! jak w Polsce nie mają "osiedli Koranu"". Mnie zatkało, ale niech da Wam to do myślenia...