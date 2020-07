Dumna Małgorzata Rozenek chwali się #DziennąPorcjąHenryka: "To wersja limitowana, DROGA W PRODUKCJI"

Ghsjj 57 min. temu zgłoś do moderacji 208 6 Odpowiedz

Jako perfekcyjna zapewne sama sprząta swój dom mimo że ma troje dzieci męża i kilka psów. Zawsze na zdjęciach widać w oddali świeże kwiaty. Jest wspaniała gospodynią. Synów wychowuje bez pomocy niani. Do tego ma czas na robienie 1000000 zdjęć na Instagrama na których ma nieskazitelny makijaż opalone ciało i fryzurę jakby dopiero co wyszła od fryzjera. Jak tu jej nie podziwiać??? No pytam się jak??? Może ktoś mi zdradza sekret jak ona to robi