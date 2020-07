Dumna Małgorzata Rozenek pozuje z synami i rozprawia nad miną Henryczka: "Możecie się domyślić, CO WTEDY ROBIŁ"

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan trzy tygodnie temu doczekali się pierwszej wspólnej pociechy. Mały Henryk od samego początku stał się oczkiem w głowie znanych rodziców, a każdy dzień po porodzie to nowe rodzinne zdjęcia, które zdobią ich profile w mediach społecznościowych. Ma to też oczywiście przełożenie na konkretne sumy pieniędzy .

Choć Małgorzata Rozenek urodziła syna zaledwie kilkanaście dni temu, to, podobnie jak jej mąż Radosław Majdan , niedawno wróciła już do pracy. Celebrytka nagrywa obecnie nowe odcinki programu Projekt Lady , a na czas zdjęć przeprowadziła się z rodziną do Rozalina.

Takich czterech, jak nas trzech, to nie ma ani jednego. Wnioskując z koloru twarzy Henryczka, możecie się domyślić, co wtedy robił - rozprawiała Gosia we wpisie dołączonym do zdjęć.