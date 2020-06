Przedsiębiorczy Henio Majdan reklamuje pieluchy pod czujnym okiem Małgorzaty Rozenek: "Od przybytku można OSZALEĆ" (FOTO)

Jak można było się spodziewać, z pomocą "bliskiej szaleństwa" Małgorzacie przybył ofiarny sponsor, raz na zawsze rozwiewając jej wątpliwości. Trzeba jednak przyznać, że w przeciwieństwie do wielu celebrytek, które nie raczą informować swoich fanów, że wciska się im opłaconą z góry reklamę, Rozenek jasno dała do zrozumienia, z jakim rodzajem "kontentu" mamy do czynienia, dodając w opisie "#ad" od angielskiego słowa "advertisement", co w polskim tłumaczeniu oznacza po prostu reklamę.