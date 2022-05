Dumna Paula Tumala pozuje w bikini i chwali się sylwetką po ciąży: "Nie sądziłam, że moje ciało tak szybko wróci do formy" (ZDJĘCIA)

Paula Tumala zaistniała w świadomości Polaków jako "Słowianka Donatana", która w 2014 roku miała nawet zaszczyt ubijać masło na eurowizyjnej scenie. Od debiutu celebrytki minęło już co prawda ładnych parę lat, wciąż okazjonalnie udaje jej się jednak zwrócić uwagę mediów. Tumala na co dzień spełnia się jako mama dwóch córek, Anastazji oraz Nadii. Ochoczo relacjonuje swoje życie na Instagramie. "Słowianka" nie szczędzi również obserwatorom szczerych wyznań, w tym tych, dotyczących jej skomplikowanych relacji z ojcem pociech.

W niedzielę Paula opublikowała fotografię, na której widzimy, jak wystrojona w neonowe, pomarańczowe bikini pozuje na tle hotelowych leżaczków. Celebrytka na zdjęciu wyeksponowała nienaganną sylwetkę, nie kryjąc przy tym dumy z faktu, że po urodzeniu bliźniaczek tak szybko udało jej się wrócić do formy.

Ponad dwa lata temu urodziłam dwie Słowianeczki, choroba Hashimoto, brak czasu na wszystko, niby ciało nie takie jak przed ciążą, ale myślę, że jak na 34 lata jest całkiem ok? Nie sądziłam, że moje ciało tak szybko zacznie wracać do formy... Chcieć to móc? - zastanawiała się.