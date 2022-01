Paula Tumala narzeka na... POWIĘKSZONE piersi: "Kręgosłup od kilku lat jest w OPŁAKANYM STANIE!"

klaudia 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

W dzisiejszych czasach ludzi bolą kręgosłupy znacznie wcześniej niż ją, chociaż nie robili sobie operacji piersi! Jest pełno innych powodów dla których mogą boleć plecy, a i tak każdy łapie się za ten najbardziej oczywisty. Ta dziewczyna przez operację, inni przez pracę siedzącą, jeszcze inni przez pracę fizyczną. Potem chodzisz do fizjoterapeuty i okazuje się, że to np. dlatego że zawsze śpisz na prawym boku. I robiłbyś to bez względu na rodzaj pracy czy operację...