Dumna Sylwia Bomba chwali się METAMORFOZĄ sylwetki: "Wszyscy mnie łapali za pupę!"

Tia 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

To nakręcona maszyneria by wylansować Bieniuk,z góry wiadomo kto wygra.Tak się utrwala w świadomości ludzi przyszłą gfiasde.El Dursi nie była w Top model bo chciała być modelką i brała udział w konkursie.Wsadzono ją tam by wylansować i stworzyć mit "od zwykłej kobity do celebryty".Tam nic nie dzieje się tu i teraz zawsze jest to wcześniej zaplanowane przez speców od promocji wizerunku itd.Ma się wybić jeden reszta robi za tło.