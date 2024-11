!!!Prezydent elekt Donald Trump może ściągnąć europejskie i brytyjskie wojska, które utworzą 1200-kilometrową strefę buforową między armiami Rosji i krainy - informuje The Telegraph. Wcześniej Wall Street Journal informował, że plan Trumpa zakłada, że na linii frontu utworzona zostanie strefa zdemilitaryzowana, a kraina nie wejdzie do NATO przez 20 lat. W zamian USA mają nadal dostarczać broń do Kij owa, aby zapobiec kolejnej rosyjskiej inwazji. Jednocześnie USA nie zamierzają rozmieszczać swoich wojsk w celu zapewnienia bezpieczeństwa strefy buforowej i nie planują finansowania tej misji. Cała ta rozgryweczka między Rosją Putina i USA bidena była po to by kolejny prezydent postawił tam nas w roli rozjemcy na nasz koszt a na terenach niczyich prowadzić wydobycie surowców. My to sponsorujemy Rosja i ci drudzy się naparzają a bogaci korzystają