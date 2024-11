Ukochana Grzegorza Krychowiaka, Celia Jaunat, prezentuje WYŻYŁOWANE ciało po 7 miesiącach treningów. Imponujące?

Celia Jaunat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych żon polskich piłkarzy. Choć jej wybranek, Grzegorz Krychowiak , od dłuższego czasu przebywa już na reprezentacyjnej emeryturze, ona sama nie zamierza próżnować. Wręcz przeciwnie, pół roku temu zadebiutowała w zawodach bikini fitness. Mimo początków swojej przygody ze sportem sylwetkowym, udało jej się wywalczyć w konkursie wysokie 3. miejsce, co skłoniło ją do poświęcenia jeszcze większej ilości czasu i energii nad tężyzną fizyczną.

Na scenie czułam się komfortowo, szczerze się uśmiechałam. Potrzebuję więcej czasu, żeby być bardziej muskularna. Póki co moje mięśnie są jeszcze jak u dziecka w porównaniu do innych zawodniczek. Ale to się zmieni - zapowiedziała na Instagramie tuż po wywalczeniu brązowego medalu.