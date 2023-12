Dumny Tomasz Wolny chwali się SUKCESEM żony: "Należy się jej pierwszy plan!". Czym zajmuje się ukochana prezentera? (FOTO)

Tomasz Wolny pochwalił się sukcesem żony

Agata Tomaszewska-Wolna napisała książkę

W kolejnej części swojego wpisu Tomasz Wolny zdradził szczegóły publikacji , która jest skierowana zarówno dla dzieci, jak i rodziców. W zabawnym tonie zaznaczył również, że chociaż dzieło jego ukochanej jest "historią z życia wziętą" to nie należy brać wszystkich podobieństw do prawdziwych postaci zbyt dosłownie. Czy zatem książka oparta jest na perypetiach jego rodziny? Po krótkiej recenzji Wolnego możemy wnioskować, że tak.

"Alemama, czyli historia z życia wzięta". To książka dla dzieci i rodziców. Tych pierwszych rozbawi, tych drugich pocieszy. I udowodni, że choć rodzicielstwo to nie bajka, nie ma lepszej przygody! PS. Wszelkie podobieństwo do prawdziwych postaci i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe. No może poza sytuacjami, w których wypadamy świetnie. Te są całkowicie prawdziwe - zaznaczył dumny Wolny.