Dumny z mamy Xavier Wiśniewski pisze o Mandarynie: "Pokazujesz, że ludzie są tylko DODATKIEM do życia"

Oprócz dziennikarstwa latorośl celebryckiej pary pasjonuje się tańcem. Miłość do tej dziedziny sztuki zakorzeniła w nim mama, z którą swoją drogą Xavier ma bardzo dobry kontakt. Nic dziwnego, że 19-latek zdecydował się uczcić publicznie nowy zawodowy projekt rodzicielki. Kilka dni temu Marta w końcu zaprezentowała długo zapowiadany "performance na ciało i głos" zatytułowany "oŚĆ!". Z tej okazji mogła liczyć na piękny wpis od syna.

Jesteśmy z @fabbka z Ciebie bardzo dumni. Widzieć Cię spełniającą marzenie z dzieciństwa jest czymś nie do opisania - nie ma słów, które idealnie oddadzą sens tego, co teraz w nas siedzi - czytamy pod jego wspólnym zdjęciem z mamą.

Jesteś dla nas drogowskazem, codziennie pokazujesz, że ludzie są tylko dodatkiem do życia, oni zawsze będą coś mówić, będą jak "oŚĆ" w gardle. Najważniejsze jest to, jak my nim pokierujemy i czego chcemy doświadczać. Kochamy Cię i dziękujemy, że jesteś - kwituje w imieniu swoim i siostry dojrzały Xavier.