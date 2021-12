Dwie kobiety oskarżają Chrisa Notha o GWAŁT! Aktor wydał oświadczenie

Kochajcie swo... 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Jestem w stanie w to uwierzyć. Niektórzy tu piszą że przyszły po kase. Kobiety zgłosiły sie anonimowo i takie chcą pozostać. Ktoś napisał tez ze z takimi rzeczami idzie sie na policje a nie do mediow. Ale właśnie one to zgłosiły, przynajmniej jedna z nich. Pojechała do szpitala i oppwiedziala o sytuacji. Nie wiemy jak zostala tam potraktowana bo sytuacja miala miejsce kilkanascie lat temu, wtedy naprawde zgłaszanie gwaltow bylo bardzo trudne dla ofiary. Z resztą, dzis wcale nie jest lepiej. W 2019 roku dorosly koles przyznal sie do gwałtu na 4 nastolatkach ale powiedział sędziemu ze bardzo zaluje i ze modli sie do boga o przebaczenie. Wiecie jaki dostal wyrok? Zero lat, zero odsiadki. Rozumiecie to??? Sędzia powiedział ze skoro sprawca zaluje swoich czynów to jest rozgrzeszony i nie bylo sprawy. To jest rzeczywistość w ktorej zyja kobiety. P.s koles z tej sprawy o której pisze to Christopher Balter