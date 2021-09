Harvey Weinstein odpowiada na oskarżenia Angeliny Jolie o molestowanie: "Każdy jest tobą zainteresowany. Czy w takim razie cały świat cię napastuje?"

Gość 37 min. temu zgłoś do moderacji 27 9 Odpowiedz

Do wszystkich tych co uważają, że to ich wina, bo po co z nim szły do hotelu. Otóż nie! Uświadamiam jak wygląda to w Stanach. W branży filmowej w Hollywood bardzo często załatwia się interesy w hotelach. Reżyserzy, producenci, aktorzy bardzo często spotykają się w hotelu żeby omówić szczegółu do swoich filmów. A przede wszytskim te "pokoje hotelowe" o których mówimy to nie takie pokoje o jakich większość myśli. To ogromne apartamenty z holem, salonem i sypialnią. W większości większe niż mieszkanie przeciętnego Polaka. Więc nie! To że aktorka szła z nim do pokoju w celu obgadania roli do jego filmu, to nie było nic złego czy niestosownego. To powszechna praktyka w Hollywood. Kobieta może iść ze znajomy do pokoju i czuć się bezpiecznie! Nie ma się w każdym momencie życia oglądać przez ramie czy nie wystawia się na gwałt. Ale ludzie dalej tego nie rozumieją... Jeszcze osobna kwestia to małolaty wciskane mu przez ambitne mamusie, które chciały żeby córcia zrobiła karierę. Np ta nasza polska modelka co go oskarża. Wiadomo, że 16 latka nie robiła z nim "biznesów sama w hotelu". To ewidentnie ustawiła ją tam mamusia lub menager w wiadomym celu