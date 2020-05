Harvey Weinstein z kolejnymi zarzutami. Miał ZGWAŁCIĆ 17-latkę i zmuszać ją do milczenia

W czwartek Harvey Weinstein został pozwany przez cztery anonimowe kobiety, które twierdzą, że wykorzystywał je seksualnie. Jest wśród nich ofiara, która wyznaje, że ​​miała wtedy zaledwie 17 lat. W pozwie skierowanym do Sądu Najwyższego na Manhattanie wymieniono także brata Havey'a, Roberta Weinsteina , współprezesa wytwórni filmowych Miramax oraz The Weinstein Company. On oraz inni pracownicy firmy mieli być świadomi zachowania Weinsteina i starać się wszystko ukrywać .

43-letnia kobieta z Tennessee twierdzi, że miała zaledwie 17 lat, kiedy Weinstein zwabił ją do swojego nowojorskiego pokoju hotelowego na spotkanie biznesowe. Wydarzyło się to w 1994 roku. Producent powiedział jej, że będzie musiała "zadowolić go seksualnie", jeśli będzie chciała dostać rolę. Podobno zmusił ją do uprawiania seksu oralnego, a następnie ją zgwałcił. Miał też zagrozić, że "skrzywdzi fizycznie ją i jej rodzinę”, jeżeli dziewczyna powie komuś o tym, co się wydarzyło.