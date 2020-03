Harvey Weinstein TRAFIŁ DO SZPITALA kilka godzin po tym, jak skazano go na karę więzienia!

Okazuje się, że zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu wyroku producent wylądował w szpitalu. 67-latek trafił do nowojorskiej placówki Bellevue z powodu bólu w klatce piersiowej, o czym poinformowała jego rzeczniczka, Judy Engelmayer. Jak podaje CNN, decyzję o tym, by Weinstein udał się do szpitala, podjął personel znajdującego się na wyspie Rikers więzienia, do którego trafił założyciel wytwórni filmowych Miramax. Harvey w Bellevue był poddawany leczeniu już w lutym, gdzie przeszedł operację serca.