Harvey Weinstein WINNY napaści seksualnej i gwałtu! Grozi mu nawet 25 lat więzienia!

Tuż po zakończeniu rozprawy Harvey Weinstein został przewieziony do aresztu, w którym będzie oczekiwał na ostateczny wyrok - zostanie on ogłoszony w innym terminie. Producentowi grozi od 5 do 25 lat więzienia za zarzut napaści seksualnej oraz od 18 miesięcy do 4 lat za gwałt trzeciego stopnia. Okazuje się jednak, że w wyniku procesu producent został oczyszczony z dwóch najcięższych zarzutów - napaści seksualnej ze szczególnym okrucieństwem, za które mógłby zostać skazany nawet na dożywocie.