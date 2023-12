Dwutygodniowa ministra Dominika Chorosińska i jej poprzednik zdążyli wydać 500 MILIONÓW ZŁOTYCH? "Wszystko bez ładu i składu"

Dominika Chorosińska jeszcze niedawno była na językach całej Polski. Wszystko przez funkcję minister kultury i dziedzictwa narodowego, którą przyjęła w dwutygodniowym, mniejszościowym rządzie Mateusza Morawieckiego . Dziś jej rządy to już pieśń przeszłości, jednak mimo krótkiego stażu też podejmowała decyzje, o których teraz ostro wypowiadają się jej następcy.

Dominika Chorosińska i Piotr Gliński wydali 500 milionów złotych? Posłanka ujawnia

Chorosińska straciła stanowisko wraz z brakiem większości dla wotum zaufania dla rządu Morawieckiego, ale efekty jej dwutygodniowej kadencji są wciąż widoczne. Tak twierdzi posłanka Joanna Scheuring-Wielgus , która została powołana na stanowisko wiceministry kultury w rządzie Donalda Tuska . W związku z pełnioną funkcją musiała przeanalizować to, co zostawili po sobie poprzednicy.

Pierwszego dnia od razu sprawdziłam, jakie decyzje zostały wydane od 15 października do 12 grudnia po wyborach, ale również przez dwutygodniową ministrę Dominikę Chorosińską. Zapadło około 130 najróżniejszych decyzji. Jedne dobre, drugie niedobre. Myślę, że kasa z tego, co pamiętam, to było około 500 milionów złotych na wszystkie te decyzje - ujawniła.