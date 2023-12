Monika Olejnik krytykuje rząd Mateusza Morawieckiego i minister kultury Dominikę Chorosińską. "Widownia czeka na koniec MARNEGO SPEKTAKLU"

Na scenie wciąż Morawiecki, a widownia czeka na koniec marnego spektaklu! PiS ma straszny problem z oddaniem władzy. Jego ludzie kurczowo trzymają się stołków, nie da się ich oderwać. Po 1989 r. to pierwszy rząd, który odchodzi w takim stylu. I w takiej niesławie. [...] - czytamy we wpisie na Instagramie.

Monika Olejnik ostro krytykuje Dominikę Chorosińską

Prezydent chyba nie ma kłopotów z liczeniem, w przeciwieństwie do nowej minister kultury Dominiki Chorosińskiej, która nie wiedziała, ilu jest posłów w Sejmie, ilu senatorów w Senacie. Tłumaczyła to tym, że nie ma głowy do liczb - punktowała Olejnik.