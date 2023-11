Kabareciarz BEZLITOŚNIE KPI z Dominiki Chorosińskiej. Nawiązał do... "M jak miłość" (WIDEO)

Kej 51 min. temu zgłoś do moderacji 132 37 Odpowiedz

Kochani, dajcie żyć tej pani i jej rodzinie. Jest tylu innych ministrów, a Wy się uczepiliście jednej kobiety. I to jest ten szacunek do kobiet? Pani Małgosia RM idzie do sejmu jako żona trzech mężów, ma dzieci z różnymi ojcami, i jest traktowana z poklonami. Inna kobieta otwarcie mówi o swojej niewierności, wyciagaja z mężem wnioski, udaje im się wyjść z kryzysu, i jest to im wypominane od kilkunastu lat. Fragmenty wywiadu sprzed lat krążą po sieci jakby był on z dzisiaj, tylko żeby ośmieszyć, poniżyć. Ja ani jednej, ani drugiej pani nie znam, ale martwi mnie to, że my, dorośli ludzie, dajemy dzieciom przykład szykan, z którymi małe dzieci mierzą się w szkole. Bądźmy przykładem, bądźmy uprzejmi, nie atakujmy się at persona.