Tabloid wyliczył, ile Dominika Chorosińska może zarobić za 14 dni (!) pełnienia funkcji ministra kultury. Mowa o SPOREJ WYPŁACIE

Mega 13 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Przyjmując takie stanowisko w obecnej sytuacji, osoba która to robi odkrywa swoje intencje. Pokazuje jakimi niskimi pobudkami się kieruje i kierowała. Nie szanuję ludzi bez kręgosłupa moralnego, którym nie zależy na kraju, aby tylko dorwać się do żłobu, nawet w ostatniej chwili. Kto na to głosował? Kto wybrał takie coś.?