Dyrektorka Sanepidu w Slubicach STRACI PRACĘ przez swoje wystąpienie? "Jej sposób informowania o koronawirusie był niedopuszczalny"

nika 5 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Przynajmniej jakaś wesoła kontra do tych nadętych wystąpień na temat koronawirusa.... Fajnie podsumowała to jak ludzie wykupują wszystko ze sklepów w mieścinie tego faceta co przywiózł do kraju choróbsko.