Dzieci Anny Przybylskiej świętują Dzień Babci z jej mamą: "Najszczęśliwsza babcia ever" (FOTO)

do jednego kom: Nawet jeśli uważasz, że Oliwia "niestety"jest podobna do ojca sugerując, że nie jest ładna, to mogłabyś/mógłbyś zachować to dla siebie. DO K**** NĘDZY, TO JEST JESZCZE NASTOLATKA. Nawet jeśli decyduje się teraz na funkcjonowanie w show-biznesie, to jest to jeszcze bardzo młoda i delikatna osoba, która w tym wieku chłonie wszystko i prawdopodobnie nie ma jeszcze dystansu do świata i siebie. Przez takie komentarze, chociażby taka Kylie Jenner, która była linczowana przez cały świat za swoje małe usta/wystającą brodę itd, doprowadziła się do stanu w jakim jest teraz, gdzie ma zaburzony obraz siebie i nie widzi już gdzie jest granica poprawiania urody. Nie jestem jej fanką, ale na jej miejscu pewnie wiele dziewczyn zrobiłoby to samo. Więc jak jakaś dorosła (domniemam) osoba komentuje nastolatkę to mnie krew zalewa. Pod innymi postami wychwalacie naturalność, lecz gdy dana naturalność wam nie pasuje, to wylewacie wiadro pomyj. WSTYD