Dzień Babci: Celebryci składają życzenia babciom. "Moja babcia była silną kobietą, zanim to było modne" (ZDJĘCIA)

Dziś obchodzimy święto najbardziej cierpliwych, ciepłych i wyrozumiałych osób, które mogliśmy poznać w naszym życiu. Bohaterki wielu memów, które głoszą, że** bez obiadu nie wypuszczą Cię z domu, a na deser zawsze wsuwają jakiś banknot do kieszeni. Babcie - to one dziś mają swoje święto. **Z tej okazji wielu celebrytów postanowiło wrócić do chwil dzieciństwa i pochwalić się seniorkami rodu. W social mediach zaroiło się od internetowych laurek dla babć, wśród których znalazły się życzenia od Marcina Prokopa, Lary Gessler czy Anny Lewandowskiej.