Dzieci Kate Middleton i księcia Williama ekscytują się odwiedzinami i podarunkami od biologa (FOTO)

Zbliżający się ku końcowi rok z pewnością nie był dla royalsów najłatwiejszy. Choć poczynania "niezależnych" Meghan Markle i księcia Harry'ego nie wpływają korzystnie na stabilność brytyjskiej rodziny królewskiej, Kate Middleton i książę William robią, co w ich mocy, by godnie prezentować klan i ocieplić jego nadszarpnięty wizerunek.

Księżna Kate w trosce o zdrowie psychiczne młodych mam. Zobacz nagranie

Książę uważa, że to najlepszy jak dotąd film dokumentalny Sir Davida. To przejmujące spojrzenie na to, co zrobiliśmy planecie i w jakim miejscu jesteśmy. Film daje jednak nadzieję na to, że jeśli będziemy działać razem, możemy zmienić obecną sytuację - czytamy na Daily Mail.