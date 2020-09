Zaangażowani Książę William i księżna Kate we wzorzystej sukience za 2700 złotych wyrabiają bajgle w lokalnej piekarni (ZDJĘCIA)

W przypadku royalsów ten rok obfitował w liczne skandale, które mocno nadszarpnęły image rodziny królewskiej w oczach opinii publicznej. Kate Middleton dwoi się i troi, by choć trochę ocieplić ich wizerunek. Po wielu tygodniach izolacji, pod koniec czerwca księżna wróciła do pełnienia książęcych obowiązków, mając za zadanie "sprzątnięcie bałaganu" po "nieposłusznych" Sussexach. Wnioskując po zachowaniu Kate i Williama, Cambridge'owie nie wybaczyli "dezercji" aktorce i jej mężowi, o czym świadczyć mogą ich życzenia z okazji 35. urodzin Harry'ego.

Kolejnym powodem do zmartwień dla royalsów jest niewątpliwie zbliżająca się premiera 4. sezonu netfliksowego hitu The Crown, gdzie przedstawiona zostanie tragiczna historia księżnej Diany. Jako że z archiwalnych wywiadów z "królową ludzkich serc" wynika, że żona księcia Karola zmagała się z bulimią , w nowych odcinkach serialu zobaczymy, jak Diana objada się bez opamiętania, aby po chwili zwymiotować do toalety.

Kulisy związku Diany i Karola

Tymczasem we wtorek książę William i księżna Kate wybrali się do jednej z londyńskich piekarni, aby na własne oczy przekonać się, jak funkcjonują małe przedsiębiorstwa w dobie pandemii. Zamiast bezczynnie stać i przyglądać się pracy piekarzy, Kate i jej małżonek pomogli przy wypiekaniu bajgli, co zostało uwiecznione na zdjęciach obecnych w lokalu fotografów. Wcześniej Cambridge'owie skierowali się do znajdującego się w London Bridge urzędu pracy, gdzie podczas oficjalnej konferencji poruszyli temat bezrobocia.