Chora na bulimię księżna Diana objada się i wymiotuje do toalety w serialu Netflixa

Diana całe życie jechała na litosci prostych ludzi. Wiedziała doskonale w co wchodzi, a jednak weszła w ten syf z premedytacją. Później grała z gazetami i paparazzo. To była zaburzona osoba, ktora się pobrała z nierozgarniętym tchórzem. Nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć. Niestety. A te infantylne bajeczki o Dianie naprawdę są niesmaczne... Żal kobiety, ale jeśli twój kierowca jedzie szybko po alkoholu to czego oczekujesz?