Netflix produkuje serial o MROCZNYCH SEKRETACH księżnej Diany. "William i Harry będą wstrząśnięci i zawiedzeni"

Nie da się ukryć, że to nie jest dobry rok dla royalsów . Nie dość, że książę Harry i Meghan Markle "uciekli" do Los Angeles, a syn królowej Elżbiety musiał zrezygnować z pełnienia książęcych obowiązków po wybuchu skandalu z molestowaniem seksualnym w tle , to jeszcze książę Karol zachorował na koronawirusa.

Według The Sun czteroczęściowa seria, wstępnie zatytułowana Being Me: Diana, opowie o demonach, z którymi zmagała się zmarła księżna - od walki z zaburzeniami jedzenia po jej nieszczęśliwe małżeństwo z księciem Karolem i bolesne dzieciństwo. Twórcy wykorzystają niepublikowane dotąd nagrania z wypowiedziami Diany nakręconymi przed jej śmiercią w 1997 roku, a także wywiady z ludźmi z najbliższego otoczenia księżnej Walii. Tym sposobem będą chcieli rzucić światło na załamanie nerwowe, którego Brytyjka miała doznać krótko przed rozstaniem z Karolem w 1992 roku. Serial jest produkowany przez firmę telewizyjną DSP, która była odpowiedzialna za takie filmy biograficzne jak 127 godzin czy Torvill and Dean.