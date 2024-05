Dzieci księżnej Kate i księcia Williama zostaną powołane do obowiązkowej służby wojskowej? "Bardzo nieliczne wyjątki"

Dzieci Kate i Williama trafią do wojska?

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zapowiedział, że jeśli Partia Konserwatywna wygra wybory parlamentarne, to zostanie przywrócona obowiązkowa służba wojskowa. Według wstępnych planów młodzi ludzie dostaną powołania już na wrzesień 2025 roku. Co ciekawe, do wyboru będzie dostępnych kilka opcji. Nastolatkowie będą mogli wstąpić do wojska w pełnym wymiarze na 12 miesięcy, zasilić szeregi służb brytyjskiej cyberobrony lub odbywać wolontariat przez jeden weekend w miesiącu przez rok. Ostatnia opcja dotyczy współpracy z takimi organizacjami jak straż pożarna, policja czy narodowa służba zdrowia.