Książę William zabrał syna na mecz. Książę George rośnie jak na drożdżach i coraz bardziej przypomina tatę? (ZDJĘCIA)

Luciola 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Oby właśnie George nie był do ojca podobny. Taki przedwcześnie wyłysiały i z tą szczęką coraz bardziej wysuniętą do przodu. Williama jeszcze tylko wysoki wzrost ratuje, bo na urodzie bardzo stracił od czasów, gdy był uroczym młodzieniaszkiem. Bo jakby do tego był mikrusem jak Karol, to pozamiatane.