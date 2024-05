Co dzieje się z księżną Kate? "Przechodzą z Williamem przez piekło". Tabloid pisze o skutkach ubocznych chemioterapii

Super 👎 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Skoro taka jest jej sytuacja rzekomo i teraz jakoś nie mają problemów o tym mówić to po co były kłamstwa z podstawionym sobowtórem radośnie targającym siatki z marketu i podrobione zdjęcie z dziećmi?? Co to miało na celu?? Bo według mnie ten zakłamany pałac królewski chciał najpierw wszystkich zmanipulować, że wszystko z nią dobrze, żeby dać sobie czas na wymyślenie innej bajki. Ale skoro to nie przeszło to teraz idą linią, że z Kate jest coraz gorzej, dzięki czemu nie muszą już się tłumaczyć z jej nieobecności ani perfidnie podstawiać sobowtórów, mając nas za idiotów. A prawda może być taka, że Kate już dawno nie ma i że sami ją z jakiegoś powodu unicestwili, jak księżną Dianę. Teraz tylko odczekają trochę, potem ogłoszą, że już nie ma szans na ratunek i w ten sposób umyją ręce od wszelkich podejrzeń i nigdy już nie będą się musieli tłumaczyć z niczego.