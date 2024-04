Królewski ekspert mówi, jak przebiega leczenie Kate Middleton!

ja 17 min. temu zgłoś do moderacji 25 0 Odpowiedz

To ciężka choroba i trudna do wyleczenia. Nigdy nie ma pewności, że nie powróci. W lipcu wykryto u mojej mamy raka złośliwego jelita grubego. Po ośmiu chemiach myśleliśmy, że wszystko będzie dobrze, bo wyniki krwi na to wzkazywały. Niestety, powiększone węzły chłonne. Ponowne badania, tomograf. Jeśli węzły chłonne będą się powiększać, ponowne leczenie i chemia. Mama załamana, co mnie nie dziwi. Wspieramy ją i odwiedzamy codziennie.