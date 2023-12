Dziedzic fortuny Hermès chce oddać swój majątek... ogrodnikowi. Mowa o NIEBOTYCZNEJ kwocie!

Kto odziedziczy majątek Hermèsa?

Nicolas jest największym indywidualnym udziałowcem w firmie. Ma on 5,7 proc. udziałów. Jednocześnie jest też jednym z najbogatszych ludzi w Szwajcarii, a jego majątek ma wynosić nawet 10 mld franków szwajcarskich . I tu rodzi się pytanie: do kogo trafią te pieniądze, skoro Puech nie doczekał się potomków?

Niespodziewany dziedzic

Jak wynika z o najnowszej korekty w testamencie, majątek ma otrzymać jego... ogrodnik. Chodzi o dorosłego mężczyznę (51 lat) z niezamożnej marokańskiej rodziny. Najpierw Nicolas planuje jednak go adoptować. Nie jest to niemożliwe w Szwajcarii, choć do takich sytuacji dochodzi niezwykle rzadko. Decyzja Nicolasa zaskoczyła wiele osób, a najbardziej Fundację Isokratesa z siedzibą w Genewie. Zgodnie z ustaleniami z 2011 r. to właśnie na jej konto miał wpłynąć majątek. Tak się jednak, najprawdopodobniej, nie stanie.