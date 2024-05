Dziedziczka astronomicznej fortuny zachwyciła na MET Gali. Jej suknia powstawała przez 3 MIESIĄCE (ZDJĘCIA)

MET Gala cieszy się rangą najbardziej wyczekiwanego modowego wydarzenia w wypełnionym po brzegi kalendarzu gwiazdorskich eventów. Zaproszenia mogą spodziewać się wyłącznie artyści posiadający pokaźny dorobek zawodowy lub celebryci mogący pochwalić się pokaźnym stanem konta. Do tej drugiej grupy niewątpliwie należy zakwalifikować obecną po raz trzeci z rzędu na prestiżowej imprezie Ivy Getty .

Prawnuczka dawnego najbogatszego człowieka na świecie zyskuje rozgłos

29-letnia modelka wywodzi się z niezwykle majętnej rodziny. Jej pradziadek, Jean Paul Getty do 1966 r. cieszył się statusem posiadacza największej fortuny na świecie . Dorobił się jej dzięki pomnażaniu kapitału koncernu Getty Oil Company wyspecjalizowanego w sprzedaży produktów naftowych.

Porównywalnie obrzydliwą postawą wykazał się wobec jego uprowadzonego wnuka. Przestępcy zażądali aż 17 milionów dolarów za uwolnienie nastolatka. Pomimo otrzymania zdjęcia przesłanego do redakcji jednej z gazet ucha i kosmyka włosów 16-latka, niewzruszony mężczyzna dalej targował się z porywaczami, finalnie negocjując konieczność zapłaty "zaledwie" 1/8 pierwotnej kwoty. Odtrącony przez dziadka chłopak nie był w stanie poradzić sobie z traumą, szukając rozwiązania olbrzymich problemów psychicznych w używkach. Nadużywanie alkoholu i narkotyków doprowadziło go do nieuleczalnej choroby, z którą przegrał 9 lat temu.