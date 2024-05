Kim Kardashian olśniewa na Gali MET 2024 w srebrnej sukni i cardiganie. Miała problem z wejściem po schodach (WIDEO)

Na ten dzień czekają wszyscy miłośnicy mody. W nocy z poniedziałku na wtorek odbyła się kolejna G ala MET , która standardowo przyciągnęła największe nazwiska świata show-biznesu. Tegoroczna odsłona wydarzenia została zatytułowana "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody" . Wyzwaniem dla gwiazd i współpracujących z nimi projektantów było ukazanie nieuchronności zmian i kruchości piękna, a także wykorzystanie motywów przemijania i przyrody nawiązujących do opowiadania "The Garden of Time". W blasku fleszy ogrzały się m.in. Zendaya, Shakira, Jennifer Lopez czy Ariana Grande.

Wśród gwiazd, które zawitały na Galę MET 2024 nie mogło zabraknąć też rzecz jasna Kim Kardashian. Wpływowa celebrytka przybyła na miejsce w srebrnej sukni projektu Maison Margiela by Jon Galliano. Kreacja 43-latki składała się z błyszczącego gorsetu oraz przeźroczystej spódnicy z motywami floralnymi. Dopełnieniem "looku" był krótki, szary cardigan. Ten ostatni element wywołał dyskusję w mediach społecznościowych. Pod zdjęciami i nagraniami z Kim pojawiło się sporo żartobliwych komentarzy na temat sweterka, który przywdziała celebrytka. Jedni twierdzą, że nie powstydziłaby się go typowa nauczycielka od języka angielskiego i cardigan nijak nie pasował do monumentalnej sukni. Inni uważają z kolei, że to właśnie dzięki niemu stylizacja jest unikatowa.