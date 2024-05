Kim Kardashian bezlitośnie WYBUCZANA na scenie. Nagrano jej reakcję (WIDEO)

Kim Kardashian wybuczana na celebryckim roaście. Nagrano jej reakcję

W końcu udało się uspokoić atmosferę, a nieco speszona Kim powiedziała to, co wcześniej zaplanowała. Żartowała więc ze swojej słabości do graczy NFL i nawiązała do aparycji jej macochy, Caitlyn Jenner. Niestety to, co mówiła ze sceny, nie dało już rady przyćmić wspomnianej reakcji publiczności, o której wszyscy rozpisują się na Twitterze.