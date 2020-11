Dzielna Maffashion relacjonuje swój trudny poranek: "Obrzygana mama, obrzygane bobo" (FOTO)

Maffashion może mieć teraz wiele powodów do zadowolenia. Nie dość, że we wrześniu spełniło się jej "największe marzenie" i została matką, to jeszcze jej autorska marka, którą założyła w tym roku, osiąga już pierwsze sukcesy (niedawno w jednym z jej projektów pokazała się Kourtney Kardashian). Nie da się ukryć, że podobnie jak w przypadku kilku innych celebrytek, które niedawno zostały mamami, również Julka może teraz liczyć na wzmożone zainteresowanie mediów. Strategią Kuczyńskiej umożliwiającą ocieplenie wizerunku i przyciągnięcie na swój profil kolejnych obserwujących jest ukazanie "prawdziwych" kulis macierzyństwa, czym udało jej się zjednać sympatię wielu młodych rodzicielek.