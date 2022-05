Tak gwiazdy obchodzą Dzień Matki: Anna Lewandowska, Blanka Lipińska, Małgorzata Kożuchowska, Julia Wieniawa... (ZDJĘCIA)

Monikk 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

Już za niedługi czas będziemy terroryzowani i straszeni małpią ospą oczywiście na zlecenie rządu, będą nas straszyć jak ta ospa jest zła i ze to nowa pandemia🤦🤦🤦🤦🤦,przypominam małpia ospa jest na świecie już od dobrych 60 lat, to nie jest nic nowego ,koniecznie sprawdzajcie skład szczepionek czy oby rząd wam nie da tego samego świństwa co dwa lata temu pod inną naklejką🙂.Wiecie 4 seria tego eliksiru jest już zakupiona i z tego co mi wiadomo nie może się zmarnować także SMACZNEGO I DO DNA🥂🍻👎