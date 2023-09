Dziennikarka TVN24 została OBRAŻONA w sklepie: "Ze wszystkich czarnych, ciapatych, koleś wybrał akurat mnie"

Marta Gordziewicz od 17 lat pracuje w redakcji informacyjnego kanału TVN24 . Szeregi stacji zasiliła dołączając do jej krakowskiego oddziału. Aktualnie dziennikarka poświęca się przygotowywaniu materiałów reporterskich do magazynu "Czarno na białym" .

Dziennikarka TVN24 została ofiarą rasizmu

Dołączając do redakcji tematycznego kanału Grupy TVN, Marta Gordziewicz otrzymała nieoficjalne miano pierwszej ciemnoskórej reporterki informacyjnej w polskiej telewizji . Jeszcze kilkanaście lat temu, wskutek powolnego postępu cywilizacyjnego, faktycznie wzbudzało to element zaskoczenia. Wydawać by się mogło, że po tak długim upływie czasu widok osoby o innym kolorze skóry jest całkowicie normalny i akceptowalny w społeczeństwie .

Dżizas, ze wszystkich czarnych/ciapatych/takichiowakich, którzy byli w sklepie, koleś wybrał akurat mnie, by sprzedać mi tekst, po którym zapewne miałam się nie podnieść. Jakiego to trzeba mieć pecha…, by trafić na mnie i to w dniu, w którym mam taki sobie humor - napisała dziennikarka na Twitterze.