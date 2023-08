Seria WPADEK w TVN24. Prowadzący obracali sytuację w żart, potem wkroczył "człowiek w mroku"...

Paula 1 godz. temu zgłoś do moderacji 68 34 Odpowiedz

Słuchajcie nie wiem co zrobić. Jestem na urlopie i wracam w poniedziałek do pracy. Dowiedziałam się że moja kierownik zajęła moje biurko a ja mam spadać gdzieś indziej. Powinnam się podporządkować czy iść na udre? Można tak po prostu zająć czyjeś miejsce pracy? Czuję się jak popychadło bo stało się to bez mojej wiedzy