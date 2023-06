WPADKA w "Faktach". Materiał o Titanie został przerwany... Diana Rudnik musiała się tłumaczyć

Programy na żywo rządzą się swoimi prawami i nie trudno w nich o wpadkę. Najczęściej są to drobne przejęzyczenia prowadzących. Rzadziej ekstremalne sytuacje, jak na przykład przebicie ręki gwoździem w "Pytaniu na śniadanie" . Czasami zawodzą też osoby, których na ekranie nie widać. Ostatnio miało to miejsce w serwisie informacyjnym TVN.

Wpadka w "Faktach" TVN. Co zobaczyli widzowie?

Zamiast wstępu materiału o Titanie, widzowie najpierw zobaczyli jednak planszę reklamową, a po chwili reklamę sklepów sieci "Lidl" ze znajomą piosenką: "Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla...". Dopiero po reklamie na ekran wrócił właściwy materiał.