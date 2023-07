Dziennikarz sportowy o hucznej imprezie Roberta Lewandowskiego: "ZNIECHĘCA do siebie kibiców". Fani już się odpalili

Aaaaa 1 godz. temu zgłoś do moderacji 573 8 Odpowiedz

Ja myślę, ze po prostu ludzie nie potrafią wybaczyć mu jak gra w reprezentacji. To co robi prywatnie nikogo nie interesuje. Szczególnie wszystko na pokaz by Ann. Nas interesuje, że nie przykłada się do gry z orłem na piersi. To jest istotne