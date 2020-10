Dziennikarz TVN odwiedził grób synka. "Po kilkunastu dniach okazało się, że JEGO SERDUSZKO PRZESTAŁO BIĆ"

NIC, ale to NIC nie jest w stanie równać się z bólem, utratą nadziei, upokorzeniem, stratą, jaką był poród dziecka, o którym wiedziałam, że nie będzie żyło. Tym bardziej nie pojmuję, jak można świadomie skazywać na to inne kobiety - napisała aktorka.

Martyna Wojciechowska o sytuacji kobiet w Polsce: "Może odbierzemy kobietom prawo do noszenia spodni?"

O niezwykle smutnych doświadczeniach opowiedział też dziennikarz TVN Wojciech Bojanowski . Odwiedził on grób swojego synka i na cmentarzu nagrał krótki filmik, w którym opowiedział, że dziecko cierpiało na zespół Edwardsa. Lekarze wykryli to w 4 miesiącu ciąży.

Bardzo małe szanse, żeby urodzić się żywym i zdrowym. Ale podjęliśmy decyzję, że spróbujemy. Że może zdarzy się jakiś cud. Może Bóg pomoże. Tak chcieliśmy. Stwierdziliśmy, że może uda go wyleczyć. Byliśmy gotowi na to, by w domu urządzić szpital. By zmierzyć się z tym wszystkim, co się dzieje. Po kilkunastu dniach okazało się, że jego serduszko przestało bić - wyznał łamiącym się głosem.