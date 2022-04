Dziennikarz TVN24 wygadał się, KTO JEST KOGUTEM w "Mask Singer"!

Krzysztof, który ma występować na scenie w stroju samca kury domowej, przez lata zajmował się dziennikarstwem politycznym. Ostatnio nie miał jednak najlepszego czasu. Jesienią minionego roku zmuszony był pożegnać się z "Faktami" oraz stracił program "Sprawdzam" po tym, jak do mediów wyciekła jego korespondencja z szefem kancelarii premiera, Michałem Dworczykiem. Z niektórych prywatnych wiadomości miało wynikać, że reporter TVN24 doradzał posłowi między innymi w sprawie treści komunikatu dotyczącego braku szczepionek przeciwko COVID-19. Po tej sytuacji Skórzyński nie stracił co prawda posady, jednakże miał zakaz wypowiadania się na tematy polityczne. Wydelegowano go wówczas do zespołu obsługującego Puchar Świata w skokach narciarskich i relacjonowania tego, co dzieje się w Ukrainie. Patrząc na to, że zaangażował się w program rozrywkowy, można wywnioskować, że najprawdopodobniej brakowało mu nowych wyzwań.