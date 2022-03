Julia Kamińska TŁUMACZY SIĘ z politycznych komentarzy w "Mask Singer": "Nie powinnam dyskutować o polityce?" (WIDEO)

Wyborca 27 min. temu zgłoś do moderacji 62 21 Odpowiedz

Od momentu rozpoczęcia wojny nastąpiły duże zmiany w sondażach wyborczych i raczej nie są pozytywne dla opozycji. Co prawda Konfederacja aż w dwóch ostatnich sondażach ma tylko 4 procent, czyli ogromny spadek i może nie wejść do sejmu, ale niestety ich wyborcy musieli przejść do PiSu bo wzrosło im właśnie aż o 5 procent. Wyborcy KO jakby przeszli do niezdecydowanych, bo ta partia straciła też 3-4 procent czyli różnica pomiędzy nimi, a PiSem jest bardzo duża. Mimo że PiS rządzi w stylu Putina (tworzy państwo nacjonalistyczno-autorytarne), to jakoś wielu wyborcom to nie przeszkadza.