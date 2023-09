Dziennikarz wytyka Kindze Rusin HIPOKRYZJĘ! Poszło o jej wybiórcze podejście do ekologii: "Kiedy mieszkają w tobie DWA WILKI"

Kizia mizia 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Adam M: Udający fajtłapę, sympatycznego i mocno zaniedbanego dziadziunia Kaczyński, jest w rzeczywistości niebezpiecznym gangsterem super mafii, która zniszczyła wszystkie polskie autorytety. Z przestępców i nieuków zrobił ministrów i prezesów, a nawet profesorów i doktorów, aby niekompetencja opanowała kraj. Zniszczył autorytet sędziów i prokuratorów. Z mediów zrobił ośrodki propagandy kłamstwa, z parafii biura wyborcze PiS-u. Zrujnował edukację, służbę zdrowia, środowisko. Jak mawia Tomasz Piątek, zabrał autorytet nawet księgowym, którzy przez „Polski Ład” nie są w stanie nawet obliczyć podatków. Skompromitował służby specjalne i historię. Odebrał autorytet policjantom, aby nigdy nie wrócili do obywatelskiej służby, bo przecież mają wiernie służyć partii. Teraz buduje narrację obrony polskiego munduru, również poprzez jego kompromitację, skandale na granicy, rakiety i drony, które przelatują bezkarnie nad naszym terytorium. Rozbraja armię, przekazuje sprzęt na front, w zamian bierze potężne pożyczki i obiecuje dozbrojenie. To tak, jakby Kaczyński im powiedział, że są tak słabi, że nawet rakiety nie wykryją. Do niczego się żołnierze nie nadajecie, więc musicie się trzymać naszej partii, bo my mimo waszych wad stoimy murem za polskim mundurem. Wszystkim skompromitowanym daje podwyżki, gwarantuje bezkarność, jeśli będą służyć PiS, bo nikt inny takiej „łamagi” nie przyjmie do służby. Nawet Szymczykowi za strzelanie granatnikiem w siedzibie policji wręczył nagrodę i ogłosił, że nie jest sprawcą, a poszkodowanym. Teraz zrobi dla nich wszystko. Kaczyński zburzył wszystkie autorytety, bo w Polsce jest tylko „jeden z najmądrzejszych na świecie” - Jarek. Cała Polska tonie w niekompetencji, śmieciach, ścieku moralnym, korupcji, kłamstwie i grząskim bagnie. Nie ma zdrowego gruntu. Jednak w tym chaosie jest on i jego partia, która przyjmie na pokład „wiecznej szczęśliwości” każdego skruszonego, wiernego jak pies topielca. Wszystko to dla władzy absolutnej. Dla zerwania z oburzoną zachowaniem PiS-Polski UE i przyjęcia patronatu cara, z daleka od zachodniej, obcej Słowianom kultury i wzorców. Dla wsparcia dyktatury religią ciemnego ludu, ogłupionego propagandą sukcesu i oczywistego propagandowego szczęścia. Co będzie dalej, jeśli PiS zdoła nas oszukać w nierównych i już zmanipulowanych wyborach? Tylko gorzej!”.