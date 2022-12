Dziennikarz zajmujący się sprawą Iwony Wieczorek o zatrzymaniu Pawła P.: "On NIE PĘKNIE! Jest obyty z półświatkiem"

Moje zdanie 16 min. temu zgłoś do moderacji 9 3 Odpowiedz

Ja mysle, że za zniknięciem Iwony stoi ekipa Krystka i całej tej bandy, która później tworzyła Zatokę Sztuki. Za dużo było podobnych sytuacji w Trójmieście. Dziewczyna była na dyskotece ubrana tak jak ubierały się dziewczyny, które werbował Krystek(lub jakiś jego człowiek), miała ciemna spódniczkę i bluzkę w paski. Przypadek?nie sądzę. Być może była zainteresowana udziałem w tym ale się chciała wycofać, być może na coś się nie zgodziła, do czego ja namawiali. Stąd wyniknela kłótnia w towarzystwie, której powodu nikt z obecnych magicznie nie pamięta lub nazywa bzdura-trudno się przyznać, że się pokłóciło z koleżanką o udział w przestępstwie i prostytucję, bo to oznacza kłopoty. I pewnie bardziej baliby się nie kłopotów prawnych, tylko kłopotów ze strony lokalnych elit przestępczych, które jak wiemy od lat-maja się dobrze i nic im nie zagraża. Zdenerwowana dziewczyna odgraża się, że wszystkim powie, co się tam dzieje. Kto się czym zajmuje. Paweł i reszta wszczynają alarm. Nie sądzę, by byli bezpośrednimi sprawcami morderstwa, myślę, że co najwyżej pomogli tym gangusom ja namierzyć albo ja im zawieźli. Musiała wsiąść do czyjegoś auta dobrowolnie, skoro nikt nie zwrócił uwagi, więc może i nawet ich zadaniem było ja dostarczyć gdzieś. I mogą nawet rzeczywiście nie wiedzieć, co się z nią stało później.