Prokuratura ujawnia zarzuty, jakie postawiła Pawłowi P. w sprawie Iwony Wieczorek!

A ten kiedy dostanie zarzuty? Z kolejnych zeznań Patryka G. wynika, że nie mówi prawdy co do okoliczności pobytu w nocy 16/17. 10. 2010 na terenie Parku Reagana z Pawłem J i Pawłem S. W pierwszym zeznaniu twierdzi, że na terenie PR przebywali razem do godziny około 2 w nocy, a następnie udali się do domów. W drugim zeznaniu twierdzi, że przebywali na deptaku prowadzącym do wejścia na plażę nr 58 z kolegami Pawłem (nazwiska nie podaje) oraz Pawłem J. Było w tym czasie z nimi więcej osób, ale nie pamięta kto. Nie posiada samochodu. W trzecim zeznaniu twierdzi, że siedzieli na ławkach do około północy. Nie pamięta, kto wtedy z nimi był: – Było nas kilku. Te ławki znajdują się w Parku Reagana. Siedzieliśmy tam do godziny 1-2. Potem każdy poszedł do domu sam. Na pytanie, czy był około 1 w Banana Beach twierdzi, że nie był w tym lokalu. Jednak po chwili zeznaje, że tej nocy był w tym lokalu ze znajomymi. W czwartym protokole zeznał, że około 1. wszyscy poszli do domów, nie pili alkoholu.