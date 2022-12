Kolejny przełom w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Policja ZATRZYMAŁA DWIE osoby

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 1 Odpowiedz

Zatrzymali telefon po 12 latach?! To on nie zezłomował telefonu przez 12 lat, czy szukają informacji sprzed 12 lat na najnowszym smartfonie?! Jakoś nie wierzę w żadne przełomy, i genialnych śledczych którzy bez niczego nagle rozwiążą nieudane śledztwo. Gdyby ktoś potknął się o ciało które okazało by się zaginioną to pewnie była by szansa na przełom. Denerwuje mnie wałkowanie tego tematu, bo tylko przypomina jak nieudolni są ludzie opłacani przez głupich polityków.