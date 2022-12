Policjant, który zajmował się zaginięciem Iwony Wieczorek, zabiera głos ws. przełomu w śledztwie. Ma WŁASNĄ TEORIĘ

ghj 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Samotny powrót 7 km pieszo w środku nocy to bardzo zły pomysł. Dziwi mnie, że jej mama wiedziała, że ona się wybiera do innego miasta i nie dała jej pieniędzy na taksówkę. Nie musiała od razu wracać taxi, ale na wszelki wypadek mogła te pieniądze mieć, że tak powiem na czarną godzinę. Jak gdzieś jadę to zawsze biorę gotówkę, na wypadek, gdyby nie było bankomatu, była awaria bankomatu, brak terminalu płatniczego i wszelkie inne nieprzewidziane rzeczy. A ona tak sobie pojechała bez grosza przy duszy i potem wskutek swojego awanturnictwa nie miała czym wrócić. No i sam pomysł wracania samemu na piechotę taki kawał drogi. Jak mi się zdarzało, że musiałam gdzieś jechać albo wracać w nocy zawsze wybierałam albo taxi albo komunikację nocną i przyznam, że wolę jednak komunikację, bo miałam przygodę, że taksówkarz chciał mnie przewieźć dookoła w środku nocy, a może gdzieś wywieść, ale stanowczo zaprotestowałam i zawrócił, przepraszając, więc taksówkarzom też za bardzo nie wierzę. I nie, nie był to żaden uber. W każdym razie na jej miejscu wolałabym przesiedzieć, obrażona na cały świat, w klubie do rana i wracać rano, gdy jest już więcej ludzi. W ostatecznej ostateczności wracać na gapę komunikacją miejską. Lepiej się narazić na stratę tych 200 zł za mandat niż na stratę życia. A wracając do Iwony to ona chyba wsiadła do czyjegoś samochodu dobrowolnie i prędzej czy później skończyłoby się tak samo. Ona się chyba zadawała z bardzo niewłaściwymi ludźmi i wydaje mi się, że nie miała za grosz instynktu samozachowawczego.