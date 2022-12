Policja prosi o pomoc w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Opublikowano WIZERUNEK mężczyzny, który szedł za nią w NOC ZAGINIĘCIA

atp 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Czemu tamtejszej p\licji przez aż 12 lat nie obchodzi sprawdzenie, czy dwaj "wujkowie sponsorzy", znacznie starsi od zaginionej, na swe stałe bywanie w klubach nocnych Trójmiasta mieli środki w oparciu o to, co jako swe dochody zgłaszali urzędowi skarbowemu? Bo jeśli jednak nie, to na czym na to zarabiali? A jako bywalcy np. bez problemu wprowadzili do klubu nocnego Adrię, wiek lat 17, a minimalny wiek z regulaminu "przybytku" - lat 21. I.W. może i na 21 mogła wyglądać, tamta na pewno nie. A tak w ogóle, czemu media o tych facetach pod 30-tkę (wtedy) celowo i uparcie od wielu lat najczęściej piszą "chłopcy" ??